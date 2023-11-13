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Kırıkkale'de Polis Ekipleri 26 Zanlıyı Yakaladı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir hafta içinde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 zanlıyı yakaladı. Operasyonlar sonucunda ayrıca 3 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı ve birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.