Kırıkkale'de Polis Ekipleri 13 Adet Siber Suç İşlemi Başlattı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru bulunan 108 kullanıcıyı tespit etti ve çeşitli suçlarla ilgili işlem başlattı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 1100 vatandaş bilgilendirildi.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 13 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23-29 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarında 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kullanılması, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesiyle ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte 1100 vatandaş bilgilendirildi.