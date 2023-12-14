Kırıkkale'de Polis Ekipleri 11 Siber Suç İşlemi Başlattı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru bulunan 108 kullanıcıyı tespit etti. İncelemeler sonucunda 6 dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme ve banka/kredi kartı kötüye kullanma olayıyla ilgili işlem başlatıldı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte 185 vatandaş bilgilendirildi.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 11 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, 3 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, nitelikli hırsızlık ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 185 vatandaş bilgilendirildi.