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Kırıkkale'de Polis, Dolandırıcılık Girişimini Engelledi

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Kırıkkale'de polis, iki yaşlı vatandaşın dolandırıcılara para ve ziynet eşyalarını vermesini engelledi. Şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak Muzaffer H'ye para göndermesi gerektiğini söylemişti. Ancak Muzaffer H'nin oğlu durumu polise bildirerek dolandırıcılığı önledi. Aynı zamanda başka bir kişinin de dolandırılmak üzere olduğunu fark eden polis ekipleri, onu da kurtardı.

Kırıkkale'de polis, iki yaşlı vatandaşın para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara vermesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Muzaffer H'ye ismi bir suça karıştığı için para göndermesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine evindeki 300 bin lira, 3 bilezik, 2 yarım ve 3 çeyrek altınını alıp çarşıdaki bir kuyumcuya gitmek için yola çıkan 78 yaşındaki Muzaffer H'nin oğlu, şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Muzaffer H'yi aradığı sırada başka birinin daha telefonla dolandırılmak üzere olduğunu fark etti.

Muzaffer H'nin yakını olduğu tespit edilen 71 yaşındaki Mehmet H'nin dolandırılması önlendi.

Ekipler altınlarını bozdurup parayı şüphelinin verdiği hesaba yatırmak üzere olan Muzaffer H'yi de dolandırılmaktan kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

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