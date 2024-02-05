Kırıkkale'de Polis Denetimlerinde 3 Bin 701 Kişi Sorgulandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 3 bin 701 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak-4 Şubat'taki çalışmalarda 3 bin 701 kişi ve 102 araç sorgulandı.

Asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 144 zanlı yakalandı.

Aramalarda, 40 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.