Kırıkkale'de Pikap Devrildi: 3 Yaralı
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen pikap kazasında sürücü ve yolcular yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de pikabın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Önder İ'nin kullandığı İl Özel idaresine ait 71 ET 284 plakalı pikap, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 22. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ali İ. ve Yunus D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.