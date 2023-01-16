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KIRIKKALE - Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Kırıkkale'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

G.Ü. idaresindeki 71 ACR 379 plakalı otomobil, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda park halindeki 71 FE 042 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

G.Ü'nün cenazesi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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