Kırıkkale'de Park Halindeki Taksi Kundaklandı

Kırıkkale'de park halindeki bir taksi, üzerine benzin dökülerek kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, yapılan incelemede taksiye benzin dökülerek ateşe verildiği tespit edildi.