Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Menduh Y'ye ait 06 RE 749 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi 817. Sokak'ta park halinde bulunduğu sırada motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, araçta hasar oluştu.