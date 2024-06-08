Kırıkkale'de park halindeki araçların üzerine otomobil düştü, sürücü yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki 3 aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki 3 aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İsmail D. idaresindeki 06 YES 68 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi'nde seyir halindeyken 3 metre yükseklikten bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İsmail D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.