Kırıkkale'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobilin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kırıkkale'de bir otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.Y.D. idaresindeki 71 AV 897 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda bir apartmanın yanında park edilen 19 ACN 443 ve 71 AAN 725 plakalı otomobillere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.Y.D, hastaneye kaldırıldı. Olay anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.