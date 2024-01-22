Kırıkkale'de Parada Sahtecilik Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, parada sahtecilik suçundan aranan bir zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zanlının gözaltına alındığı ve adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan O.D. yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.