Kırıkkale'de Özel Bir Kargo Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından durdurulan özel bir kargo aracında yapılan aramada, 2 bin 194 gram 'skunk' ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından durdurulan özel bir kargo aracında yapılan aramada, 2 bin 194 gram "skunk" ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Samsun D.200 kara yolu üzerindeki Yahşihan trafik kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan özel bir firmaya ait kargo aracında, narkotik polisi tarafından arama yapıldı. Polis, yaptığı arama neticesinde uyuşturucu madde olarak bilinen 2 bin 194 gram "skunk" ele geçirdi. Savcı talimatıyla gözaltına alınan S.N. ve M.E., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticari yapma ve sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE