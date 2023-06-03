Kırıkkale'de Otopark Anlaşmazlığı Silahlı Kavgaya Dönüştü
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşanan otopark anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ö.B. adlı şahıs, tabanca ile O.Y.'yi yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde Ö.B., otopark anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada O.Y.'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Otopark anlaşmazlığı nedeniyle O.Y. ile Ö.B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Ö.B., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak, O.Y.'ye ateş açtı. Yaralanan O.Y., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Ö.B. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.