Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 10 yaralı - Haberler

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Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Burak Can - Güncel
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Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 10 yaralı

KIRIKKALE'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Ahalı köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin Baştuğ idaresindeki 71 FK 132 plakalı otomobil ile Emre Yanardağ'ın kullandığı  71 DV 013 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Yalçın Tamoz, Yakup Yılmaz, Asabil Acun, Yalçın Tanrıverdi, Emre Ölmez, Kevser Baştuğ, Filiz Efsa Baştuğ (10) ve Muhammed Buğra Baştuğ (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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