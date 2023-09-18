Kırıkkale'de Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu Yaralılar
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin yayaya çarpması sonucu araç sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin yayaya çarpması sonucu aracın sürücüsü ve yaya yaralandı.
Mevlüt B. idaresindeki 71 ES 576 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı Araç Muayene İstasyonu yakınlarında yolun karşına geçmeye çalışan Bekir Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan yaya, Yüksek İhtisas Hastanesine, sürücü ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel