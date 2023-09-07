Kırıkkale'de Otomobilin Yaya ve Otomobile Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Kırıkkale'de bir otomobilin yaya ve otomobile çarpıp iki otomobilin üzerine düştüğü kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bir otoparka girdiği sırada çarpışma yaşandı. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de bir otomobilin yaya ve otomobile çarpıp iki otomobilin üzerine düştüğü kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü belirlenemeyen 43 UY 939 plakalı otomobil, Turgut Reis Caddesi'nde bir otoparka girdiği sırada, yaya F.M.Ç. ve otoparktan çıkan E.G'nin kullandığı 06 VGC 81 plakalı otomobile çarparak park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan F.M.Ç. hastaneye kaldırıldı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.