Kırıkkale'de Otomobilin Tırla Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırıkkale'de otomobilin tırla çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Y. (65) idaresindeki 06 BEN 191 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik kavşağında N.İ'nin kullandığı 40 AAS 460 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.Y. ile G.Y. (63) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle tırın arkasında sıkışan otomobil, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel