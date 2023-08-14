Kırıkkale'de Otomobilin Tırla Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.