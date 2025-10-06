Kırıkkale'de Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

KIRIKKALE'de kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedilirken, sürücü olay yerine gelen yaralının yakınları tarafından darbedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağında meydana geldi. Efecan E. (20) idaresindeki 71 ADG 536 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Emirhan E.'ye (32) çarptı. Kazada, Emirhan E. yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sürücü Efecan E.'yı darbetti. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.