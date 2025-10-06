Haberler

Kırıkkale'de Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Olay sırasında sürücü darp edildi. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

KIRIKKALE'de kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedilirken, sürücü olay yerine gelen yaralının yakınları tarafından darbedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağında meydana geldi. Efecan E. (20) idaresindeki 71 ADG 536 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Emirhan E.'ye (32) çarptı. Kazada, Emirhan E. yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sürücü Efecan E.'yı darbetti. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
