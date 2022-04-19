Kırıkkale'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

M.D. idaresindeki 71 AL 604 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Namık Kemal Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 6. sınıf öğrencisi Buğra K'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğretmen ve bazı arkadaşları, sağlık ekipleri gelene kadar Buğra'nın yanından ayrılmadı.

Ağır yaralanan Buğra K, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.D. gözaltına alındı.