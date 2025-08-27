Kırıkkale'de Otomobilin Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Güvenlik Kamerasında
Kırıkkale'de bir otomobilin 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk hastaneye kaldırıldı, tedavisi devam ediyor.
R.K.U. idaresindeki 06 DH 2526 plakalı otomobilin, dün Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde aniden yola çıkan Ö.G'ye çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.
Görüntüde, çocuğun kaldırımdan aniden yola doğru koşması, otomobilin çarpması ve çevredekilerin çocuğun yardımına koşması yer alıyor.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel