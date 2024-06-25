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Kırıkkale'de Otomobilde Yangın Çıktı

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Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

M.K. idaresindeki 71 EA 061 plakalı otomobil, Millet Bulvarı Sanayi Alt Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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