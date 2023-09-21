Kırıkkale'de Otomobilde 4 Bin 100 Dolu Makaron Ele Geçirildi
Kırıkkale'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de otomobilde 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 bin 100 dolu makaron bulundu.
Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel