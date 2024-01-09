Kırıkkale'de Otomobil ve Tır Çarpışması: 3 Yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen otomobil ve tır çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
F.K. idaresindeki 06 BPT 406 plakalı otomobil ile B.S'nin kullandığı 07 VS 330 plakalı tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 62. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın artından bir süre tırla sürüklenen otomobil refüje girdi, tır da devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile F.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.