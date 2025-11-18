Haberler

Kırıkkale'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Güncelleme:
Kırıkkale-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.A. idaresindeki 34 MSC 116 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında, Y.Y'nin kullandığı 35 AE 8519 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da yol kenarındaki su kanalına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki N.K, S.A, T.A, R.Y, G.Y. ve E.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
