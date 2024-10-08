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Kırıkkale'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mehtap Ö. (34) idaresindeki 34 KSB 072 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında, Ömer B. (67) yönetimindeki 71 ES 250 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Ömer B, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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