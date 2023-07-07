Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil su kanalına devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
M.R.D. idaresindeki 06 CVJ 031 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile otomobildeki A.Ş, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel