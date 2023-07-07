Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil su kanalına devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.