Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar

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Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj