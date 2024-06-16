Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İ.E. idaresindeki 06 BH 4845 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Bulvarı'nda, çarşamba pazarı alt kavşağa geldiği sırada refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü İ.E. ile araçta bulunan Y.Ş, R.Ş, M.Ş. ve Y.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.