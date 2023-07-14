Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, ticari taksi ile otomobil çarpıştı ve sürücüler ile araçta bulunan diğer kişiler yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIRIKKALE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 71 T 0165 plakalı ticari taksi ile M.A.Ç kontrolündeki 06 E 3656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ticari taksi şoförü M.E.D. ile otomobil sürücüsü M.A.Ç ve otomobilde bulunan O.Y. ile F.K. bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü M.A.Ç., O.Y. ve F.K., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.