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Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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KIRIKKALE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kimeski Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bünyamin T. kontrolündeki 71 AH 410 plakalı otomobil, şerit değişikliği sırasında Hilal Ş. idaresindeki 06 DFY 084 plakalı otomobilin yan tarafına çarptı. Kazada, sürücüler ile 06 DFY 084 plakalı otomobilde bulunan Büşra Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kimeski Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bünyamin T. kontrolündeki 71 AH 410 plakalı otomobil, şerit değişikliği sırasında Hilal Ş. idaresindeki 06 DFY 084 plakalı otomobilin yan tarafına çarptı. Kazada, sürücüler ile 06 DFY 084 plakalı otomobilde bulunan Büşra Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Güncel Haberler

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