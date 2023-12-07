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Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gülcan Y. idaresindeki 37 PT 537 plakalı otomobil, Ankara- Kırıkkale kara yolunun 14. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaranan sürücü ile yolcu Süleyman Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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