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Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza sonucu otomobil bariyerlere çarparak su kanalına devrildi. Yaralı olan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 06 DG 661 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki sürücünün babası N.Y'nin (80) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı E.Y ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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