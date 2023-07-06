Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.