Kırıkkale'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 55 SF 641 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 37. kilometresinde O.Ü'nün kullandığı 66 KL 873 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki E.Y. ile D.O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel