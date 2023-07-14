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Kırıkkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

A.Y. (19) idaresindeki 06 BCA 165 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, A.U'nun (49) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.U, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.U'nun, Balışeyh ilçesi İzzettin köyünün muhtarı olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Kırıkkale Güncel Haberler

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