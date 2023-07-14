Kırıkkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.