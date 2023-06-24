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Kırıkkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

A.P. idaresindeki 71 AAG 494 plakalı otomobil, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Y.E'nin (27) kullandığı 71 ACT 368 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Y.E, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

İstiklal Caddesi Kırıkkale Güncel Haberler

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