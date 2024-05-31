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Kırıkkale'de Otomobil ile Dolmuşun Çarpıştığı Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 22 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı, 22 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda 29 Mayıs'ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Emin Mete Ü. idaresindeki 06 MEC 96 plakalı otomobil ile Köksal A. kontrolündeki 71 M 0127 plakalı şehir içi yolcu taşıyan dolmuş çarpıştı. Kazada, 22 kişi yaralandı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, "29 Mayıs'ta meydana gelen kazada da gördüğümüz gibi trafikte kurallara uymamak, bir anlık dikkatsizlik ve hız felaket getiriyor. Bu vesile ile yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hayatla yarışılmaz" notuyla kazanın görüntülerini paylaştı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde; TIR'ı sollamak isteyen otomobilin, başka otomobile çarpmamak için ani manevra yapıp, karşı şeride geçerek dolmuşa, dolmuşun da trafik ışıklarına çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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