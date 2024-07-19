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Kırıkkale'de Otomobil ile Damacana Yüklü Triportör Çarpıştı: 6 Yaralı

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Kırıkkale'de otomobil ile damacana yüklü triportörün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE'de otomobil ile damacana yüklü triportörün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 06 MKT 09 plakalı otomobil, içinde aynı aileden yabancı uyruklu 4'ü çocuk 6 kişinin bulunduğu 71 MA 0450 plakalı damacana yüklü triportöre arkadan çarptı. Kazada, triportör sürücüsü N.A. (43) ile eşi S.A. (35), çocukları M.A. (11), Z.A. (9), E.A. (6) ve S.A. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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