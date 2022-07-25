KIRIKKALE - Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sezer K'nin kullandığı plakasız 3 tekerlekli motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvar Vali Konağı önünde, M.A. idaresindeki 34 KG 717 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, D.O. yönetimindeki 71 EF 941 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Sezer K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. AA / Halil İbrahim İdik - Güncel Güncel Haberler

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