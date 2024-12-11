Kırıkkale'de Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü Seyfettin T. ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Seyfettin T. idaresindeki 55 AES 82 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kalecik kara yolunun 5. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.