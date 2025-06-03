Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Kırıkkale-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kaza sonrası, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Yusuf K. idaresindeki 34 ZM 3748 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolu İzzettin köyü kavşağında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile Yüksel K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince aracın tavan kısmı kesilerek bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel