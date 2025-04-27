Kırıkkale'de Otomobil Dereye Düşerek Ters Döndü, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kırıkkale'de E.Ü. adlı sürücünün kullandığı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde dereye düşerek ters döndü. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
E.Ü'nün kullandığı 71 ADS 629 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde, Çoruhözü deresine düşerek ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel