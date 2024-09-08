Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
M.B.T. idaresindeki 71 AAR 786 plakalı otomobil, Nene Hatun Caddesi'nde F.B'nin kullandığı 71 DU 773 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.Y.B. ve H.T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.