Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.S. idaresindeki 19 AET 087 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15'inci kilometresinde E.Y. yönetimindeki 24 ABS 498 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü E.Y. ile araçta bulunan eşi ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.