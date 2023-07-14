Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Kırıkkale'de meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
M.E.D. idaresindeki 71 T 0165 plakalı ticari taksi Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi kavşağı yakınlarında M.A.Ç'nin kontrolündeki 06 E 3656 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki O.Y. ve F.K. yaralandı.
Araçta sıkışan M.A.Ç, O.Y. ve F.K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel