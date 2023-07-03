Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, B.K. idaresindeki bir otomobil ile Ö.D'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.K. (9) ve A.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.