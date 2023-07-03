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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, B.K. idaresindeki bir otomobil ile Ö.D'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.K. (9) ve A.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

B.K. idaresindeki 38 AU 015 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Mezarlık kavşağında, Ö.D'nin kullandığı 06 DIY 703 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.K. (9) ve A.Ö. (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Kırşehir Güncel Haberler

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