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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, tedavi altına alındı.

S.D. idaresindeki 34 RU 7927 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlık kavşağında M.K. yönetimindeki 71 AJ 725 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafik akışına kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Kayseri Güncel Haberler

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