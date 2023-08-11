Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
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Kırıkkale'de meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, tedavi altına alındı.
S.D. idaresindeki 34 RU 7927 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Yenimahalle Mezarlık kavşağında M.K. yönetimindeki 71 AJ 725 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafik akışına kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel