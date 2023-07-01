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Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

H.Ş. idaresindeki 06 DFY 084 plakalı otomobil, Kimeski Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda B.T'nin kullandığı 71 AH 410 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile yolculardan B.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Kırıkkale Güncel Haberler

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