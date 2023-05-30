Kırıkkale'de Otomobil Bariyere Çarptı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil bariyere çarptığı kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınında meydana geldi. Ü.G. yönetimindeki 19 TV 645 plakalı sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ü.G., eşi A.P.G. ve çocukları H.G. ile Ç.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.