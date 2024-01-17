Kırıkkale'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
B.A. idaresindeki 71 ACC 786 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.